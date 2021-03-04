Sri Lanka, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı
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Sri Lanka, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı

04.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:06
Sri Lanka, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı

Sri Lanka, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

Sri Lanka, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

İlaç Üretimi ve Düzenleme Bakanı Channa Jayasumana, Sputnik V aşısı için kullanım yetkisi verildiği ve Rusya'nın Gamaleya Araştırma Enstitüsünden aşı sipariş edildiğini kaydetti.

Ülkede, Rus aşısı İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısının ardından kullanım onayı verilen ikinci aşı oldu.

Sri Lanka, Hindistan'daki Serum Enstitüsü tarafından üretilen Oxford-AstraZeneca aşısından 1 milyon doz alırken, şimdiye kadar 550 bin kişiye aşı yapıldı.

Kitlesel aşı kampanyası kapsamında, Sri Lanka'nın Hindistan Serum Enstitüsünden 10 milyon doz, AstraZeneca Enstitüsünden 3,5 milyon dozdan fazla aşı alması bekleniyor.

Sri Lanka'da salgına bağlı 484 ölüm görülürken, 84 bin 225 Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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