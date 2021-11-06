Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi otantik yemeklerini tanıtmak istediklerini bildirdi - Haberler
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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi otantik yemeklerini tanıtmak istediklerini bildirdi

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi otantik yemeklerini tanıtmak istediklerini bildirdi

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ülkesinin kendine özgü, otantik yemeklerinin bilinmesini istediklerini belirtti.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ülkesinin kendine özgü, otantik yemeklerinin bilinmesini istediklerini belirtti.

Hassen, Antalya'nın Konyaaltı içesinde bir restoranda Sri Lanka mutfağının tanıtıldığı etkinliğe katıldı.

Kentin coğrafi özelliğini ülkesine benzeten Hassen, AA muhabirine, Antalya'nın zengin tarım, yat, bot endüstrisi ve turizm tecrübesinden öğrenecekleri olduğunu ifade etti.

Hassen, Sri Lanka'ya daha fazla turist çekmeyi hedeflediklerini, ülkelerin birbirinin kültürünü bilmesi halinde ticari ilişkilerinin daha da artabileceğini vurguladı.

Sri Lanka'nın mutfağının zenginliğinden de bahseden Hassen, "Sri Lanka, baharat açısından çok zengin. Mesela tarçınımız kendine özgüdür. Bu programla Sri Lanka'nın kendine özgü, otantik yemeklerini, baharatlarını tanıtmak istedik." dedi.

Ülkenin Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu da Sri Lanka ila Antalya arasında ticari bağı kurmak istediklerini kaydetti.

Etkinlikte Sri Lanka mutfağından lezzetler davetlilere sunuldu.

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri
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