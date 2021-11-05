Sri Lanka Büyükelçisi Hassen: "ilişkilerimizi Sultan 2. Abdulhamid dönemi seviyesine ulaştırmak istiyoruz "

ANTALYA (İHA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen'i makamında kabul etti. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Hassen, Türkiye ile Sri Lanka arasında her konuda ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek " Aramızdaki ticareti geliştirmek için de uğraşıyoruz. Sri Lanka'da 1864 yılında sultan 2. Abdulhamid zamanında ilk büyükelçilik kuruldu. Osmanlı Devleti orada medreselerin kurulmasını sağladı. Biz de ilişkilerimizi tekrar o seviyeye ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya'yı ziyaret eden Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, Vali Ersin Yazıcı ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

"Antalya Dünyanın birçok yerinde olmayan güzelliklere sahip"

Vali Ersin Yazıcı, Büyükelçi Hassen'i Turizmin başkenti Antalya'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Antalya, Türkiye'nin en çok turist alan şehirlerinden biri. Antalya ülkemizin yaklaşık turizm gelirlerinin üçte birini sağlamaktadır. Antalya'mız güneşiyle, kumuyla, deniziyle özel bir yer. Dünyanın birçok yerinde olmayan güzelliklere sahip bir şehir. Bu durum da turizme olumlu yansıyor. Bizim sadece Antalya olarak 680 bin yatağımız var. Küçük pansiyondan, 5 yıldızlı otele kadar. Alanya'dan Kaş'a kadar 422 tane 5 yıldızlı otele sahibiz" dedi.

"Paylaşacağımız çok şey var"

Antalya'nın, Sri Lanka ile pek çok benzerliği olduğunu belirten Büyükelçi Hassen, "Antalya'yı çok seviyorum benim için çok önemli Sri Lanka ile pek çok benzerliği var. Ayrıca Antalya'ya Sri Lanka Turbası ihraç ediyoruz. Antalya'da çok alıcısı oluyor ama maalesef ki Sri Lanka ve Türkiye vatandaşlarının birbirleri hakkında çok bilgileri yok. Sri Lanka Türkiye arası direkt uçuşları başlatmak için çalışmalarda bulundum ama pandemiden dolayı gerçekleştiremedik. Paylaşabileceğimiz şeyler var. Aramızdaki ticareti geliştirmek için de uğraşıyoruz. Sri Lanka'da 1864 yılında sultan Abdülhamit zamanında ilk büyükelçilik kuruldu. Osmanlı Devleti orada medreselerin kurulmasını sağladı. Biz de ilişkilerimizi tekrar o seviyeye ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birçok turizm firması mevcut"

Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade ederek şehre gelen tüm turistlere karşı kültürünün bir parçası olan Türk misafirperverliğini gösterdiklerini vurgulayan Vali Yazıcı, "Antalya'mızda dünya çapında birçok turizm firması mevcut. İnşallah yakın dönemde turizm ve ticaret alanında ilişkilerimizi geliştirmek için adımlar atarız. Güzel şehrimizde dünyanın her yerinden misafir ağırlıyoruz. Sri Lankalı misafirlerimizi de dünya şehri Antalya'mızda ağırlamaktan mutluluk duyarız" şeklinde konuştu. - ANTALYA