Sri Lanka'nın 72. Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

06.02.2020 22:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:46

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Türkiye'nin, ülkesinin uluslararası ortakları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, Sri Lanka'nın zor zamanlarında her zaman gerçek dostluğunu bizlere göstermiştir." dedi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, ülkenin bağımsızlığının 72. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve siyasetçi katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Elazığ'daki deprem ile Van'daki çığda hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından başladı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 72. yılını kutlayarak, 16 Kasım'daki Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Sri Lanka halkına hayırlı olmasını diledi.

Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi gerekse parlamento seçimlerinin Sri Lanka halkının refahına katkı vermesini dilediğini belirten Gök, Türkiye-Sri Lanka ilişkilerinin bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de olumlu bir seyir izleyeceğine canıgönülden inandığını vurguladı.

"Uluslararası ortaklarımız arasında Türkiye'nin özel bir yeri var"

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen de Sri Lanka hükümeti adına İstanbul'da yaşanan uçak kazası ve Van'daki çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

Demokratik geleneklere bağlı Sri Lanka halkının geçen kasım ayında yeni cumhurbaşkanını seçtiğini aktaran Rizvi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ekonomik kalkınma yolunda adım atarken, aynı zamanda ülkesinin istikrarını da korumak için gayret sarf ettiğini söyledi.

Rizvi, Sri Lanka'nın yeni cumhurbaşkanı ve hükümetinin, Türkiye ile mevcut ilişkileri yeni bir düzeye taşımaya hazır olduğunu belirterek, "Sri Lanka ve Türkiye arasındaki ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Yıllar boyunca iki ülkenin tarihinde de birçok dönüm noktası olmuştur. Türkiye, Sri Lanka'nın zor zamanlarında her zaman gerçek dostluğunu bizlere göstermiştir. Bugün bu vesileyle sizlerin huzurlarınızda ülkeme verilen destek ve gösterilen dayanışma için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Resepsiyon, kutlama pastasının kesilmesinin ve yemek ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: AA