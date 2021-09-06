Sri Lanka meclisi, devlet başkanı tarafından alınan OHAL kararını onayladı
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Sri Lanka meclisi, devlet başkanı tarafından alınan OHAL kararını onayladı

Sri Lanka meclisi, devlet başkanı tarafından alınan OHAL kararını onayladı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Sri Lanka Meclisi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından gıda fiyatlarını kontrol etmek ve bazı temel gıda maddelerinde stokçuluğu önlemek için ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararını onayladı.

Sri Lanka Meclisi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından gıda fiyatlarını kontrol etmek ve bazı temel gıda maddelerinde stokçuluğu önlemek için ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararını onayladı.

Muhalefet milletvekilleri, OHAL kararına gerek olmadan mevcut yasalarla temel besin maddelerine erişimin sağlanabileceğini ifade ederken, acil durum yasalarının muhalefeti bastırmak için kullanılabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Söz konusu OHAL yasalarının, vatandaşların, arama izni olmadan gözaltına alınmasına, mülkiyete el konulmasına, herhangi bir mülke girerek arama yapılmasına, yetkililerin bağımsız mahkemeler tarafından sorgulanamayacak emirler vermelerine ve muhtemel davalardan muaf tutulmalarına imkan tanıdığı bildirildi.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede son haftalarda temel gıdalardaki kıtlığın ardından 30 Ağustos'ta OHAL ilan etmişti.

Anayasaya göre, devlet başkanı tarafından alınan OHAL kararının 14 gün içerisinde 225 sandalye bulunan meclisten onay alması gerekiyordu ve iktidar partisinin 150'den fazla sandalyeye sahip olduğu meclisteki oylamada 132 lehte ve 51 aleyhte oyla OHAL kararı onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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