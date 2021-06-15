Sri Lanka, kimyasal madde yüklü geminin çevreye verdiği zararın incelenmesi için yardım istedi
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Sri Lanka, kimyasal madde yüklü geminin çevreye verdiği zararın incelenmesi için yardım istedi

Sri Lanka, kimyasal madde yüklü geminin çevreye verdiği zararın incelenmesi için yardım istedi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Sri Lanka, kısmen batan kimyasal madde yüklü geminin çevreye verdiği hasarın incelenmesi için BM'den ve diğer ülkelerden yardım talep etti.

Sri Lanka, kısmen batan kimyasal madde yüklü geminin çevreye verdiği hasarın incelenmesi için BM'den ve diğer ülkelerden yardım talep etti.

Yetkililer, 20 Mayıs'ta Colombo Limanı'nda çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü "X- Press Pear" gemisinin çevreye verdiği zararın değerlendirilmesi için BM ve diğer ülkelerden yardım istedi.

Devlet Kentsel Gelişim ve Sahil Koruma Bakanı Nalaka Godahewa, konuyla ilişkin, hükümetin bazı ülkelerle temasa geçtiğini, sahip oldukları uzmanlığın hasarı tespit etmede yeterli olmadığını ifade etti.

Godahewa, BM'nin hasarı değerlendirmek için üç uzman göndermeyi planladığını kaydetti.

Sri Lanka'da 20 Mayıs'ta Colombo Limanı'nda çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü "X-Press Pear"l gemisi, ülkeyi çevre felaketiyle karşı karşıya bırakmıştı.

25 ton nitrik asit ve diğer kimyasallar taşıyan gemideki sızıntının, büyük bir çevre felaketine yol açacağından endişe ediliyor. Geminin gümrük manifestosunda 1500 konteyner taşıdığı, bunlardan 81'inin "tehlikeli madde içerdiği" bilgisi yer alıyordu.

Operatör şirketten yapılan açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin büyük bölümünün yangında yok olduğu bildirilirken, kalan kimyasalların geminin yakıtı olan 300 ton petrolle denize sızarak kıyıdaki biyolojik yaşamı yok etme tehlikesi taşıdığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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