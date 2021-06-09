Sri Lanka, Japonya'dan Kovid-19 aşısı yardımı talep etti

Sri Lanka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları alabilmek için Japonya'dan yardım talep ettiği bildirildi.

Sri Lanka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları alabilmek için Japonya'dan yardım talep ettiği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sri Lanka Başbakanı Gotabaya Rajapaksa, Japonya Başbakanı Suga Yoshihide'den AstraZeneca ilaç şirketinin Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği Kovid-19 aşısından 600 bin doz sağlanması için yardım istedi.

Sri Lanka Başbakanlık Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Suga'nın, yardım talebini "olumlu karşıladığı" belirtildi.

Japonya daha önce de Tayvan'a 1 milyon 240 bin doz AstraZeneca-Oxford aşısı sağlamıştı.

AstraZeneca ile 60 milyon doz aşı temini için anlaşması bulunan Japonya, acil kullanımına geçen ay onay verilmesine rağmen kan pıhtılaşmasına sebep olan nadir yan etkisi nedeniyle aşıyı ülke içindeki aşılama kampanyalarında henüz kullanmıyor.

Japonya'da AstraZeneca aşısının yanı sıra Pfizer-Biontech ve Moderna aşılarına da acil kullanım onayı verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteklediği, ihtiyaç sahibi ülkelerin aşılara erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 1 milyar dolar bağışlamayı taahhüt eden Japonya, ülkede onay verilen aşılardan 30 milyon dozun ihtiyaç sahibi ülkelere dağıtılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin