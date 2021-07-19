Sri Lanka ile Ordu arasında kardeşlik köprüsü
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Sri Lanka ile Ordu arasında kardeşlik köprüsü

Sri Lanka ile Ordu arasında kardeşlik köprüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Karadeniz gezisi kapsamında Ordu'ya da gelen Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Güler ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güler, "Sayın Büyükelçi ile Sri Lanka arasında kardeşlik köprüsü kurulması için çalışmalara başladık" dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

"Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen şehrimizi çok beğenmiş. Sırrı Paşa Caddemizi gezmişler ve orayı Avusturya'ya benzetmişler. Büyükelçimiz birçok yer gezdiğini ama buranın daha bir üstünlüğü olduğunu söyledi. Aynı zamanda Sri Lanka ile kardeşlik çalışmaları yürüteceğiz ve üniversitemiz ile de bir program dahilinde iş birliği yapacaklar. Şehrimiz kendi ülkelerine çok benzediği için çok iyi bir kardeşlik uygulamasına geçeceklerini ifade ettiler. Bu düşünceler bizi çok memnun etti. Kendileri ile daha geniş kapsamlı çalışmalar yapacağız." - ORDU

Sri Lanka ile Ordu arasında kardeşlik köprüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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