Sri Lanka hükümetinin burka yasağına tepkiler sürüyor
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Sri Lanka hükümetinin burka yasağına tepkiler sürüyor

15.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:58
Sri Lanka hükümetinin burka yasağına tepkiler sürüyor

Pakistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi Saad Khattak ve Birleşmiş Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmet Şahid, Sri Lanka hükümetinin burka giymeyi yasaklamaya ilişkin kararı hakkında endişelerini dile getirdi.

Pakistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi Saad Khattak ve Birleşmiş Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmet Şahid, Sri Lanka hükümetinin burka giymeyi yasaklamaya ilişkin kararı hakkında endişelerini dile getirdi.

Büyükelçi Khattak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu yasaklama kararının başta Sri Lankalı Müslümanlar olmak üzere, dünya genelinde Müslümanların duygularını incitebileceğini ifade etti.

Şahid de burka giymenin yasaklanmasının, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan din ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığını vurguladı.

Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekaera, geçen hafta, halka açık olan yerlerde burka giyilmesini yasaklayan yönergeyi imzalamıştı.

Weerasekaera, ülkede bulunan binden fazla medresenin, kayıt dışı olduğunu ve ulusal eğitim programına uymadığını savunarak, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde bu kurumların kapatılmasına yönelik adımların da atılacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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