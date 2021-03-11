Sri Lanka hükümeti, Myanmar'daki askeri cuntayı resmi olarak tanımakla eleştirildi
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Sri Lanka hükümeti, Myanmar'daki askeri cuntayı resmi olarak tanımakla eleştirildi

11.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:19
Sri Lanka hükümeti, Myanmar'daki askeri cuntayı resmi olarak tanımakla eleştirildi

Myanmar'da darbe karşıtları, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena'nın askeri yönetim tarafından Dışişlerine Bakanlığı görevine atanan Wunna Maung Lwin'e davet mektubu göndermesine tepki göstererek, Sri Lanka hükümetini askeri yönetimi resmi olarak tanımakla eleştirdi.

Myanmar'da darbe karşıtları, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena'nın askeri yönetim tarafından Dışişlerine Bakanlığı görevine atanan Wunna Maung Lwin'e davet mektubu göndermesine tepki göstererek, Sri Lanka hükümetini askeri yönetimi resmi olarak tanımakla eleştirdi.

Tamil Guardian'ın haberine göre, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gunawardena'nın Dışişlerine Bakanlığı görevine atanan??????? Lwin'i Bengal Körfezi Çok Sektörlü Bilimsel, Teknik ve Eğitim İşbirliği Örgütü (BIMSTEC) toplantısına davet ettiği mektup internete sızdı.

Myanmarlı darbe karşıtları, davetin "askeri cuntanın resmi olarak tanınması" anlamına geldiğini belirterek Sri Lanka hükümetine tepki gösterdi.

Artan tepkiler üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığınca davetin Hindistan, Nepal, Bangladeş, Butan ve Tayland'ın da dahil olduğu bütün BIMSTEC üyelerine yapıldığı belirtildi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Daimi Sekreteri Jayanath Colombage de söz konusu davetin "askeri yönetimi tanımaları" anlamına gelmediğini ifade ederek, "Biz bu konuda bir tutum takınmadık." dedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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