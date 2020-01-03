Sri Lanka hava kuvvetlerine ait uçak düştü
Sri Lanka hava kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.
03.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:00
Sri Lanka hava kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.
Hava kuvvetleri sözcüsü Gihan Seneviratne, gözlem uçuşu görevinde olan Çin yapımı Y-12 tipi uçağın, dağlık bir bölgede yer alan Haputale kasabasında düştüğünü belirtti.
Seneviratne, kazada ölenlerden ikisinin pilot, ikisinin de mürettebat olduğunu bildirdi.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA