Sri Lanka hava kuvvetlerine ait uçak düştü
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Sri Lanka hava kuvvetlerine ait uçak düştü

Sri Lanka hava kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

03.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:00
Sri Lanka hava kuvvetlerine ait uçak düştü

hava kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

Hava kuvvetleri sözcüsü Gihan Seneviratne, gözlem uçuşu görevinde olan Çin yapımı Y-12 tipi uçağın, dağlık bir bölgede yer alan Haputale kasabasında düştüğünü belirtti.

Seneviratne, kazada ölenlerden ikisinin pilot, ikisinin de mürettebat olduğunu bildirdi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA
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