Sri Lanka Dostluk Grubu Başkanı Çamlı, Büyükelçi Hassen ile görüştü
TBMM Türkiye-Sri Lanka Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ile görüştü.
19.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:44
TBMM Türkiye-Sri Lanka Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ile görüştü.
Çamlı'nın makamında gerçekleşen görüşme görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmenin ardından Çamlı, Hassen'e FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Meclisin bombalanan yerlerini gezdirdi.
Kaynak: AA