Sri Lanka Dış Borçlarını Ödeyebilmek İçin Çin'den Kredi İstedi

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da hükümetin, bu yıl yapılacak dış borç ödemeleri için Çin'den kredi istediği belirtildi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bank of China'dan 300 milyon dolar kredi almak üzere görüşmeler yürütüleceği ifade edildi.

Bakanlığın, 3 yıl vadeli olması planlanan kredi için yapılacak görüşmeleri yürütmek üzere 3 kişilik bir heyet görevlendirdiği bildirildi.

Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip ada ülkesinin bu yıl içinde 5,9 milyar dolar dış borç ödemesi gerektiği, bu borçların yüzde 40'ının vadesinin yılın ilk 3 ayında dolacağı kaydedildi.

Dış borcun büyük bölümü Çin'e

Sri Lanka'nın dış borç yükümlülüklerinin büyük bölümünü yine Çin'den alınan krediler oluşturuyor. Pekin yönetimi, İpek Yolu ve Kuşağı Projesi kapsamında ülkede önemli liman, havaalanı ve otoyol projelerine yatırım yapıyor.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, önceki hükümetleri, gereksiz altyapı projeleriyle ülkeyi Çin finansmanına bağımlı hale getirmekle eleştirmiş ancak ekonomik baskılar nedeniyle bu projeleri sürdürmek zorunda kalmıştı.

Sri Lanka, liman inşaatı projesi için Çin'den aldığı 1,4 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemediği için 2017'de stratejik limanını Çin hükümetine borcuna karşılık olarak 99 yıllığına kiralamayı kabul etmişti.

Kaynak: AA