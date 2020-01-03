Sri Lanka Devlet Başkanından "anayasada değişiklik" sinyali

03.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:16

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkenin güvenliğini, egemenliğini, istikrarını ve bütünlüğünü korumak için anayasada değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Rajapaksa, parlamentonun açılış oturumuna başkanlık ettikten sonra yaptığı konuşmada, kasım ayındaki cumhurbaşkanı seçiminde kendisine oy veren seçmenlerin çoğunun, "ırk temelli siyasi gündemleri" reddettiğini belirterek, seçmenlerinin "hiç kimse için iktidarı belirleme rolü oynayarak ülkedeki siyaseti kontrol ve manipüle etmenin artık mümkün olmadığını" kanıtladığını ifade etti.

Ülkede "mütemadiyen aşırılıkçılığın etkisi altında" istikrarsız hükümetlerin kurulduğu bir sistemin kabul edilemeyeceğini söyleyen Rajapaksa, Budizmi ve ülkenin birliğini koruyarak çoğunluğun isteklerine saygı göstereceğini ve bu yönde bir anayasa değişikliğine destek vereceğini kaydetti.

Rajapaksa, anayasada birçok "anlam belirsizliği ve kafa karışıklığına yol açan maddeler" bulunduğunu, bunları düzeltmek için değişiklik yapılması gerektiğini aktaran Rajapaksa, anayasa değişiklikleri yoluyla güçlü bir başkanlık, parlamento ve yargının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı seçimleri sonunda kaydedilen oy dağılımı, Sri Lanka'nın çoğunluğunu oluşturan Budist Sinhalalar ile azınlık Tamiller ve Müslümanlar arasında açık bir ayrımı gözler önüne sermişti.

Sinhalaların çoğunluğu Rajapaksa'ya oy verirken, azınlıklar büyük çoğunlukla rakibi Sajith Premadasa için oy kullanmıştı.

Sri Lanka'da 16 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gotabaya Rajapaksa 18 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Başyargıç Jayantha Jayasuriya huzurunda yemin eden eski Savunma Bakanı Rajapaksa, Sinhala kültürünü ve Budist inancını öncelikli olarak koruyacağını ve devlet desteği sağlayacağını ancak azınlık kimliklere de kendi etnik ve dini kültürlerini yaşatma şansı tanıyacağını belirtmişti.

İç savaşın kritik ismi olarak insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor



Sri Lanka ordusundan emekli bir asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.



Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenmişti.



Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.



Rajapaksa'nın idaresindeki Sri Lanka ordusu sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA