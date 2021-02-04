Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, 2019'daki saldırıların sorumlularının adaletten kaçamayacağını söyledi

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 2019'da ülkede kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarda sorumluluğu bulunanların adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Rajapaksa, ülkenin bağımsızlığının 73. yıl dönümünün kutlanması dolayısıyla yaptığı konuşmada, başkent Kolombo ve çevresinde 2019'da üç kilise ve 3 oteli hedef alan bombalı saldırılara ilişkin soruşturma raporunun nihai halinin eline ulaştığını ifade etti.

Raporun tavsiyeleri noktasında talimatlar verdiğini belirten Rajapaksa, içeriği hakkında ise bilgi vermedi.

Rajapaksa "Bu trajedinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunanların adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz. Aşırıcılığın bu ülkede tekrar başını kaldırmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Ben bir Sinhala (etnik grup) ve Budist liderim. Bunu belirtmekte asla tereddüt etmeyeceğim." diye konuşan Rajapaksa, ülkeyi Budizm öğretilerine göre yönettiğini dile getirdi.

Ülkede dün Tamil etnik grubundan yüzlerce kişi, iç savaş sırasında öldürülen ve ortadan kaybolan siviller için adalet istemiyle gösteri düzenlemişti.

Protestoda, "hükümetin, Tamil etnik grubunun yoğunlukta yaşadığı bölgelere, Sinhala etnik grubundan kişileri taşıyarak demografiyi değiştirmeyi planladığı" iddia edilerek buna tepki gösterilmişti.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da, 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı