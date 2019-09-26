Sri Lanka'dan, gıda sektörüne yatırım daveti

26.09.2019 12:10

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların ele alındığı ziyarette Büyükelçi Hassen, Türkiye'nin Sri Lanka'ya taze sebze ve meyve ihracatı yapmasını istedi.



ATO Başkanı Baran'ın makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Hassen'e Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya ve Ticaret Koordinatörü Mehmet Emin Berk eşlik etti. Türkiye ile Sri Lanka Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği toplantısının en son 2016 yılında yapıldığını hatırlatan Büyükelçi Hassen, Tsunami Felaketinden sonra o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sri Lanka'ya ziyaret düzenlediğini ve orada Türk Köyü kurulmasının temellerini attığını anlattı. Büyükelçi, "Türk Köyü kuruldu, ama ticari temas olmadı. Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret oldu ama ülkenizden ülkemize ticari heyet ziyareti olmadı. Biz Türkiye ile ticareti geliştirmek istiyoruz" dedi.



Türkiye'nin tarım üretiminde başarılı olduğunu ve Türkiye'de meyve ve sebzenin çok ucuz olduğunu kaydeden Büyükelçi Hassen, "Türkiye kiraz ve kayısı gibi ürünlerde lider bir ülke. Sri Lanka'da pahalı ve bulmak zor. Örneğin kirazın 100 gramı 10 dolar. Türkiye ile ülkemiz arasında direkt uçuşlar da varken, kargo ile bu ürünlerin ihracatı yapılabilir" dedi.



Sri Lanka'nın gelişen bir ülke olduğunun altını çizen Büyükelçi, halkın alım gücünün de yükseldiğini anlattı. Türk kebabı ile baklavasını bildiklerini anlatan Hassen, Türk yatırımcıları gıda konusunda Sri Lanka'ya yatırım yapmaya davet etti.



Sri Lanka iş insanlarının ATO'nun 67 komitesinin kapsadığı sektörlerle ilgilendiğini kaydeden Hassen, ATO üyesi iş insanlarının Sri Lanka'dan ticaret ortağı bulabileceğini söyledi.



-Baran: "Ticaret varsa mesafenin önemi yok"



Ziyarette ATO faaliyetleri ve Ankara hakkında Büyükelçi Hassen'e bilgi veren ATO Başkanı Baran, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Sri Lanka ve Türkiye arasındaki mesafenin uzunluğunun ticareti etkilemeyeceğinin altını çizen Baran, "Ticaret varsa mesafenin önemi yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA