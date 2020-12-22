Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden inşaat mühendisinin adı okula verilecek

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaatına başlanacak 24 derslikli okula Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden inşaat mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin adı verilecek.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, 2019 yılında Sri Lanka'da terör saldırısında hayatını kaybeden inşaat mühendisi Serhan Selçuk Nariçi adına yapılacak olan 24 derslikli okulun yapım işini üstlenen firma yetkilisi inşaat mühendisi Ali Osman Bayraktar ile görüşme gerçekleştirerek, eğitime yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise okul inşaatına gerekli prosedürlerin ardından en kısa sürede başlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi