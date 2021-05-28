Sri Lanka'da yanan gemiden kopan parçalar sahile vurdu
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Sri Lanka'da yanan gemiden kopan parçalar sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sri Lanka açıklarında kimyasal madde taşıyan konteyner gemisinde çıkan yangın 8. günde kontrol altına alınabildi.

Sri Lanka açıklarında kimyasal madde taşıyan konteyner gemisinde çıkan yangın 8. günde kontrol altına alınabildi. Gemiden kopan enkaz parçaları ve yanan peletler kıyıya vururken, Sri Lanka Donanmasına bağlı personeller koruyucu kıyafet giyerek beyaz örtüyle kaplanan sahili temizlemeye çalıştı.

Sri Lanka'da 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan konteyner gemisi MV X-Press Pearl'de 20 Mayıs'ta çıkan yangın 8. günde kontrol altına alınabildi. Sri Lanka Donanması, Hindistan Deniz Kuvvetleri ve Avrupa'dan gelen ekiplerin de yer aldığı söndürme çalışmaları günler sonra sonuç verirken, yangının harabeye çevirdiği gemi şimdi de çevre felaketine yol açtı. Gemiden kopan parçalar ve yanmış peletler kıyıya vurdu. Ülkenin popüler bir turizm merkezi olan Negombo'da kıyı şeridi küle benzer bir örtüyle kaplandı. Sri Lanka Donanma personeli koruyucu kıyafetler giyerek sahili temizlemeye çalıştı. Sri Lanka Liman Otoritesi Başkanı Daya Rathnayake, yangının kontrol altına alındığını, ancak yine de çok sıcak olduğu için gemiye binemediklerini ifade etti. Donanma personelinin gemiyi kıyıdan uzaklaştırmak istediğini belirten Rathnayake, bunun mümkün olup olmayacağını belirleyebilmek için geminin son durumunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Turizmin yanı sıra Negombo'da birçok kişi geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Geminin batması durumunda yüzlerce ton petrolün sızarak denizdeki canlıların yaşamını olumsuz etkilemesinden korkuluyor. Bu durumda balıkçıların da büyük bir gelir kaybına uğrayacağı belirtiliyor.

Sri Lanka Deniz Çevre Koruma Kurumu (MEPA) Başkanı Dharshani Lahandapura ise mürettebatın gemide nitrik asit sızıntısı olduğunu bildiğini, buna rağmen bile bile Sri Lanka sularına demir atıldığını aktardı. Geminin ait olduğu Singapur merkezli X-Press Shipping şirketi de mürettebatın sızıntıdan haberdar olduğunu doğruladı, ancak geminin yangın çıkmadan önce hem Katar'a hem de Hindistan'a demir atmasına izin verilmediğini belirti.

Sri Lankalı yetkililer, geçtiğimiz Salı günü diğer mürettebat üyeleriyle birlikte kurtarılan geminin kaptanı hakkında polise şikayette bulunmuştu.

(İHA)

Sri Lanka'da yanan gemiden kopan parçalar sahile vurdu
Sri Lanka'da yanan gemiden kopan parçalar sahile vurdu
Sri Lanka'da yanan gemiden kopan parçalar sahile vurdu
Sri Lanka'da yanan gemiden kopan parçalar sahile vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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