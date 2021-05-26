Sri Lanka'da yanan gemide "petrol sızıntısı" belirtisi
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Sri Lanka'da yanan gemide "petrol sızıntısı" belirtisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sri Lanka açıklarında 20 Mayıs'tan bu yana alevlere teslim olan konteyner gemisi MV X-Press Pearl'de petrol sızıntısı belirtileri tespit edildi.

Sri Lanka açıklarında 20 Mayıs'tan bu yana alevlere teslim olan konteyner gemisi MV X-Press Pearl'de petrol sızıntısı belirtileri tespit edildi. Balıkçılık Dairesi, Deniz Çevre Koruma Kurumu (MEPA) ve uzman bir ekip başta olmak üzere yetkililerin sızıntıyı kontrol altına almak için çalıştığı belirtildi.

Sri Lanka'da 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan Singapur bandıralı konteyner gemisi MV X-Press Pearl, Cuma günü konteynerlerinin birinde yangın çıkması üzere demir attığı başkent Colombo açıklarında yanmaya devam ediyor. Sri Lanka Donanması ve Hindistan Deniz Kuvvetleri ekiplerinin katıldığı ve günlerdir süren yangın söndürme çalışmalarına rağmen alevler geminin tamamını sardı. Sri Lanka Hava Kuvvetleri, Bell 212 helikopterlerinin söndürme çalışmalarında bu sabah 425 kilogram kuru kimyasal toz kullandığını aktardı.

Gemide petrol sızıntısı

Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Kanchana Wijesekera yaptığı açıklamada, okyanusta yanan gemide petrol sızıntısı belirtileri tespit ettiklerini duyurdu. Geminin yakınında Balıkçılık Dairesi, Deniz Çevre Koruma Kurumu (MEPA), deniz kuvvetleri, sahil güvenlik yetkililerin bulunduğunu kaydeden Bakan Wijesekera, ayrıca Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın talimatı üzerine bir uzman ekibin de gemideki petrol sızıntısını kontrol altına almak ve temizlemek için çalıştığını vurguladı. Wijesekera, tüm yetkililerin denize verilen zararı en aza indirmek için çalıştığını aktardı.

Gemi yanmaya devam ederken denize düşen konteynerlerin parçaları da kıyıya vurdu. Bakan Wijesekera, Negombo sahilinde gemiden gelen enkaz ve yükün bölgedeki yerel balıkçılar tarafından tespit edildiğini kaydetti.

1 mürettebatın testi pozitif çıktı

Filipinler, Çin, Hindistan ve Rusya vatandaşlarından oluşan 25 kişilik mürettebat dün gemiden tahliye edilmiş, 2'sinin yaralandığı aktarılmıştı. Sri Lankalı sağlık yetkilileri yaralı mürettebatın hastanede tedavilerine devam edildiğini, Hint mürettebat üyelerinden birinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

15 Mayıs'ta Hindistan'daki Hazira limanından ayrılan konteyner gemisi, Colombo üzerinden Singapur'a gidiyordu.

Sri Lanka'da yanan gemide 'petrol sızıntısı' belirtisi
Sri Lanka'da yanan gemide 'petrol sızıntısı' belirtisi
Sri Lanka'da yanan gemide 'petrol sızıntısı' belirtisi
Sri Lanka'da yanan gemide 'petrol sızıntısı' belirtisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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