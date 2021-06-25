Sri Lanka'da yaklaşık 150 idam mahkumu, cezalarının hafifletilmesi talebiyle açlık grevine girdi
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Sri Lanka'da yaklaşık 150 idam mahkumu, cezalarının hafifletilmesi talebiyle açlık grevine girdi

Sri Lanka'da yaklaşık 150 idam mahkumu, cezalarının hafifletilmesi talebiyle açlık grevine girdi
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Sri Lanka'da yaklaşık 150 idam mahkumu, cezalarının hafifletilmesi talebiyle açlık grevine girdi.

Sri Lanka'da yaklaşık 150 idam mahkumu, cezalarının hafifletilmesi talebiyle açlık grevine girdi.

Cezaevleri Dairesi Basın Sözcüsü Chandana Ekanayake, mahkumların, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın cinayetten hüküm giyen eski bir milletvekilini affetmesinin ardından açlık grevi başlattıklarını duyurdu.

Ekanayake, açlık grevi başlatan yaklaşık 150 mahkumun, idam cezalarının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesini talep ettiğini kaydetti.

Basın Sözcüsü Ekanayake, sorunun çözüme kavuşturulması için hükümet yetkililerinin söz konusu talebi gündemlerine aldığı bilgisini paylaştı.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı'nın cinayetten hüküm giyen eski milletvekilini affetmesi

Rajapaksa'nın cinayetten hüküm giyen eski milletvekili Duminda Silva'yı affetmesi "siyasi bir karar" ve "hukuk düzeninin aşındırıldığı" gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) dahil yurt içi ve dışından çok sayıda tepkinin yükselmesine yol açtı.

Silva, 10 yıl önce seçimlerle ilgili bir gerilim nedeniyle kendi partisinden bir milletvekilini öldürmüştü.

Sri Lanka'da 10 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 26 binden fazla mahkumun bulunduğu belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı bir isyanda, 2020'de yaklaşık 11 mahkum hayatını kaybederken, en az 100 mahkum da yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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