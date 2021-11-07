Sri Lanka'da yağış nedeniyle en az 5 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sri Lanka'da yağış nedeniyle en az 5 kişi öldü

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Sri Lanka'da yağış nedeniyle en az 5 kişi öldü

Sri Lanka'da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sellerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sri Lanka'da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sellerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

News18'in haberine göre, yetkililer yaptıkları açıklamada, sellerden en çok ülkenin kuzey, orta, güney ve kuzeybatı bölgelerinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada şiddetli yağış nedeniyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, bazı ana rezervuar kapaklarının yağışlar nedeniyle açıldığını kaydederek, bölge sakinlerini toprak kaymalarına karşı uyardı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title