Sri Lanka'da yağış nedeniyle en az 5 kişi öldü
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Sri Lanka'da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sellerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sri Lanka'da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sellerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
News18'in haberine göre, yetkililer yaptıkları açıklamada, sellerden en çok ülkenin kuzey, orta, güney ve kuzeybatı bölgelerinin etkilendiği belirtildi.
Açıklamada şiddetli yağış nedeniyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, bazı ana rezervuar kapaklarının yağışlar nedeniyle açıldığını kaydederek, bölge sakinlerini toprak kaymalarına karşı uyardı.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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