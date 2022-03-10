Sri Lanka'da uzun süreli elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor

Sri Lanka'da baş gösteren petrol sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülke basınındaki habere göre, Sri Lanka'da hükümetin döviz rezervinin azalması petrol ithalatını tehlikeye atıyor.

Sri Lanka'da bir süredir yaşanan petrol sıkıntısı ülkede uzun süreli elektrik kesintileri başta olmak üzere hayatın her alanında hissediliyor.

Ülkede gün içinde 7 saat süreyle elektrik kesintileri görülmeye başlanırken, bu durum sanayiden ticarete ve eğitime kadar birçok alanda geniş çaplı aksamalara yol açtı.

Hükümet yetkilileri, döviz rezervlerinin eridiği gerekçesiyle petrol ithalatı yapamadıklarını itiraf etti. Yağış oranlarındaki düşüşün ardından hidroelektrik santrallerinin de kapasitesinin altında çalıştığı kaydediliyor.

Yolcu ve yük taşımacılığının da süreçten etkilendiğine işaret edildi, petrol istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluştuğu ifade ediliyor.

Sri Lanka'da döviz rezervi en düşük seviyeleri görürken bu yılki kredi ödemelerinin ise yaklaşık 7 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Enerji Bakanı Udaya Gammanpila'yı krizin derinliği ve ihracata öncelik verilmediğine dair açıklamalarından ötürü geçen hafta görevden almıştı.