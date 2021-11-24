Sri Lanka'da tekne alabora oldu: 6 ölü, 11 yaralı - Haberler
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Sri Lanka'da tekne alabora oldu: 6 ölü, 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sri Lanka'da tekne alabora oldu: 6 ölü, 11 yaralı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da bir teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da bir teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Sri Lanka'nın Trincomalee kentindeki Kinniya kasabası açıklarında, çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu bir tekne alabora oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 4'ü çocuk, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı ve kayıp olan yolcular olduğu belirtildi. Donanmada görevli dalgıçlarının arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildiği, bölgede yaşayanların da gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldığı ifade edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri çevresi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.

Polis, teknenin kapasitesinin üstünde yolcu alması nedeniyle alabora olduğunu belirtti. - COLOMBO

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