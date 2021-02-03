Sri Lanka'da Tamiller, iç savaşta öldürülen siviller için gösteri düzenledi
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Sri Lanka'da Tamiller, iç savaşta öldürülen siviller için gösteri düzenledi

03.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:15
Sri Lanka'da Tamiller, iç savaşta öldürülen siviller için gösteri düzenledi

Sri Lanka'da Tamil etnik grubundan yüzlerce kişi, ülkede iç savaş sırasında öldürülen ve ortadan kaybolan siviller için "adalet istemi"yle gösterisi düzenledi.

Sri Lanka'da Tamil etnik grubundan yüzlerce kişi, ülkede iç savaş sırasında öldürülen ve ortadan kaybolan siviller için "adalet istemi"yle gösterisi düzenledi.

Siyasetçiler, dini liderlerin de aralarında bulunduğu Tamil etnik grubundan yüzlerce kişi, ülkede iç savaşta hayatını kaybeden ve ortadan kaybolan siviller için "adalet" talebiyle gösteri yaptı.

Protestoda, "hükümetin, Tamil etnik grubunun yoğunlukta yaşadığı bölgelere, Sinhala etnik grubundan kişileri taşıyarak demografiyi değiştirmeyi planladığı" iddia edilerek buna tepki gösterildi.

4 gün sürmesi planlanan protestoda ülkenin doğusundan kuzeyine doğru ilerlenecek.

Ülkede protestoların, bağımsızlığın 73. yılının kutlanacağı 4 Şubat'tan hemen önce gelmesi ise dikkati çekti.

- Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek, Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta, iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

İç savaşın kritik ismi olarak insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor

Sri Lanka ordusundan emekli bir asker olan Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015'te savunma bakanlığı yapmıştı.

Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde, Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenmişti.

Gotabaya Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

Rajapaksa'nın idaresindeki Sri Lanka ordusu, sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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