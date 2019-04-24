Sri Lanka'da Şüpheli Motosiklet Kontrollü Olarak Patlatıldı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir sinema yakınlarında şüpheli olarak görülen bir motosiklet uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatıldı. Güvenlik kuvvetlerinin Savoy Sineması yakınında park halinde bir motosikletten şüphelenmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağırıldı. Ekipler motosikleti kontrollü şekilde patlattı.

Kaynak: DHA