Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor Sri Lanka'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelindeki sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Sri Lanka'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelindeki sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin derhal tutuklanacağı ve bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilere verilecek olası cezaların ayrıntısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Son 24 saatte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 420 kişinin tutuklandığı bildirildi.

20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 101'e çıktığı Sri Lanka'da hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Polis, sağlık ve zaruri malların temini gibi hizmetlerde bulunanlar hariç halka, "sokağa çıkma yasağı süresince evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulundu.

Sri Lanka hükümeti, söz konusu yasak sırasında eczanelerin açık olmasını isterken, kişilerin de reçeteli ilaçlarını temin etmelerine izin verdi.

Kaynak: AA