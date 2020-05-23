Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı gece devam edecek
Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının 22.00-04.00'te devam edeceği bildirildi.
23.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:53
Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının 22.00-04.00'te devam edeceği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, marttan bu yana yürürlükteki bölgeler arası seyahat yasaklarının, Kolombo ve Gampaha bölgeleri hariç sona ereceği kaydedildi.
Açıklamada, 22.00-04.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulamasının, 26 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Sri Lanka'da, salgının önlenebilmesi amacıyla 20 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlanmıştı.
Sri Lanka'da Kovid-19 vaka sayısı 1085'e yükselmiş, salgın dolayısıyla 9 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA