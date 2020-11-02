Sri Lanka'da sığ sularda mahsur kalan 100 kadar pilot balina kurtarılmaya çalışılıyor
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Sri Lanka'da sığ sularda mahsur kalan 100 kadar pilot balina kurtarılmaya çalışılıyor

02.11.2020 21:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:04
Sri Lanka'da sığ sularda mahsur kalan 100 kadar pilot balina kurtarılmaya çalışılıyor

Sri Lanka'da 100 kadar pilot balina sığ sularda mahsur kaldı.

Sri Lanka'da 100 kadar pilot balina sığ sularda mahsur kaldı.

Guardian'ın haberine göre, kısa yüzgeçli pilot balinalar, başkent Colombo'nun 25 kilometre güneyinde Panadura sahilinde bulundu.

Yerel emniyet biriminden Sanjaya Irasinghe, sahile vuran pilot balinaların sayısının bir saat içinde 100'e çıktığını söyledi.

Irasinghe, yöre halkının yardımıyla balinaları açığa yönlendirmeye çalıştıklarını ancak balinaların karaya doğru gelmeyi sürdürdüklerini, donanmanın kurtarma çalışmalarına katıldığını kaydetti.

Sri Lankalı yetkililer, güney Asya ülkesinde bir defada ilk kez bu sayıda balinanın sığ sularda mahsur kaldığını belirtti.

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin Macquarie Heads bölgesinde eylül ayında sığ sularda yaklaşık 470 pilot balina mahsur kalmıştı. Balinalardan 108'i kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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