Sri Lanka'da Sekizinci Patlama Dematagoda'da Meydana Geldi

Sri Lanka'da Sekizinci Patlama Dematagoda'da Meydana Geldi

Yerel medya, Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun Dematagoda banliyösünde yer alan Mahavila Udyana yolunda 8'inci patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

Sri Lanka'da Sekizinci Patlama Dematagoda'da Meydana Geldi

Yerel medya, Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun Dematagoda banliyösünde yer alan Mahavila Udyana yolunda 8'inci patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Devlet yetkililerince patlamalar sonrası sosyal medyaya erişimin engellediği; bir sonraki talimata kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Meclis sözcüsü Karu Jayarusiya 23 Nisan'da Parlamento'nun olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Yerel medya, başkent Colombo'da bulunan Jampettah sokağında şüpheli bir paket ihbarı yapıldığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine gittiğini belirtti.

Kaynak: DHA
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