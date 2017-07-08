Sri Lanka'da "Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi" Hizmete Açıldı

Sri Lanka'da, 15 Temmuz'da şehit düşen Halil Kantarcı'nın adını taşıyan yetimhane hizmete açıldı.



Çengelköy'de FETÖ üyelerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Kantarcı'nın yetimhane açmak hayali gerçekleşti.



Sadakataşı Derneği öncülüğünde hayırseverlerin de desteğiyle Sri Lanka'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve yetimlerin çoğunlukta olduğu Watadeniya-Velamboda bölgesinde inşa edilen Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi, 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala hizmete girdi.