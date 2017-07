Sri Lanka'da "Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi" Hizmete Açıldı

Sri Lanka'da, 15 Temmuz'da şehit düşen Halil Kantarcı'nın adını taşıyan yetimhane hizmete açıldı.



Çengelköy'de FETÖ üyelerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Kantarcı'nın yetimhane açma hayali gerçekleşti.



Sadakataşı Derneği öncülüğünde hayırseverlerin de desteğiyle Sri Lanka'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve yetimlerin çoğunlukta olduğu Watadeniya-Velamboda bölgesinde inşa edilen Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi, 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala hizmete girdi.



Açılış programında, katılımcılar bando takımı eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Tören Kur'an-ı Kerim okunmasıyla ve dualarla başladı.



Ayrıca yaklaşık 400 katılımcıya yemek ikram edildi.



Yetimhanenin açılış kurdelesini AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Halil Kantarcı'nın yakın arkadaşı gazeteci-yazar Adem Özköse birlikte kesti.



Katılımcılar açılışın ardından hizmet binasını gezdi, sınıflarda ve etkinlik odalarında öğrencilerle sohbet etti.



AK Parti İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Hasan Turan, Halil Kantarcı'nın 15 Temmuz gecesi milli iradeye darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarınca şehit edildiğini hatırlatarak, yetimhanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Darbe girişiminde yaşananların acısının hala yüreklerde olduğunu belirten Turan, "Zalimler, katiller, emperyalist güçlerin uşakları bizleri toprağa gömmek istediler ancak tohum olduğumuzu hesap edemediler. İşte tohum olduğumuzun en büyük delili bugün Sri Lanka'da yaşanıyor." dedi.



Turan, Halil Kantarcı'nın bir öldüğünü ancak Sri Lanka'da onlar doğduğunu vurgulayarak, "İnşallah Halil Kantarcı ve bütün şehitlerimiz, burada yapılan yetimhanede hem yetimlerle hem de eğitim görecek öğrencilerimizle yaşayacak, binlerce fidan yetişecek." dedi.



"Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye"



Türkiye'nin İslam coğrafyası ve mazlum milletlerin umudu olduğunu aktaran Turan, Türk halkının tarihi misyonu, kültürü ve inançlarını doğrultusunda kendisine umut bağlayanlara her daim yardım eli uzattığını söyledi.



Turan, "Birleşmiş Milletlerin geçen yıl ki raporuna göre 6 milyar dolarlık dış yardım ile özelde İslam coğrafyası, genelde de diline, dinine, ırkına ve cinsiyetine bakmadan dünyanın bütün mahrum, mazlum ve mustazaf bölgelerine yardım gönderen ülke olarak dünyanın en cömert ülkesi iltifatını kazanmış ve hak etmiştir." ifadesini kullandı.



Dünyanın her kıtasında Türk yardım kuruluşlarının faaliyet yürüttüğünün altını çizen Turan, şunları kaydetti:



"Bundan dolayı yeryüzündeki tüm halkların bütün zenginliklerini elde etmek, elde edemiyorsa gidemiyorsa gidemedikleri toprakları gasp ve yağma ile işgal ederek elde eden küresel güçler ve emperyalist ülkeler bundan memnun olamamakta, mutsuz olmaktadır. Her kim rahatsız olursa olsun Türkiye tarihinin, kültürünün ve inançlarının kendisine yüklemiş olduğu vazifeleri yerine getirerek çalışmaya devam edecektir. Bütün dünya insanlığı başta olmak üzere dünyanın her bir köşesindeki garip Müslümanları kucaklamaya devam edecektir."



"Bu faaliyetler, Türk dış politikasına çok önemli katkılar sağlayacak"



Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar da Türkiye'nin dünya ülkelerine yaptığı yardımlar, toplumdan topluma ve insandan insana doğrudan yatırımlarının gurur kaynağı olduğunu ifade etti.



Ülkelerde insanların kalbini kazanmanın, iktidarları ve hükümetleri kazanmaktan daha önemli olduğuna dikkati çeken Özçuhadar, "Bu anlamda insani yardım projeleriyle insanları kazanıyoruz. Bu çerçevede uzun vadede yapılanlar Türk dış politikasına da çok önemli katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Yetimhane binasının Sri Lanka'nın orta bölgesinde çay bahçelerinin ortasındaki bir dağlık arazide mütevazı şartlar altında çok kısa sürede inşa edildiğini vurgulayan Özçuhadar, şöyle devam etti:



"Böyle bir yerde bilgisayar sınıflarının olması, dikiş kurslarının düzenlenmesi, yatakhanelerin yapılması, banyoların ve mutfakların yapılması ve bunun sadece 8 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmesi müthiş bir başarı. Sri Lanka'da yaşayan, burada iş yapmaya çalışan herkes bu kadar kısa sürede böyle iyi sonuç almanın ne kadar önemli olduğunu görüyor."



"Müslümanların Türkiye'ye güveni tam"



Özçuhadar, Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 9'unun Müslümanlardan oluştuğunu, buradaki Müslümanların Türkiye'ye yakın ilgi gösterdiğini anlattı.



Türkiye-Sri Lanka ilişkilerinin son derece iyi olduğunu kaydeden Özçuhadar, şöyle konuştu:



"Sri Lanka'daki Müslüman toplumunun hem idarecilerinden, hem halkından, hem sivil toplum örgütlerinden sadece hüsn-ü kabul görüyoruz. İlişkilerimiz son derece iyi şekilde ilerliyor.



Müslümanların Türkiye'ye güveni tam. Neticede günümüzde iletişim araçları sayesinde bugün Türkiye'de olan her şey aynı gün aynı saatte burada, evlerde, alanlarda paylaşılıyor, görülüyor. Türkiye'nin yaşadıkları ve yaptıkları birebir bize gerek kalmadan sosyal medya ya da basın aracılığıyla buradaki halka iletiliyor. Bunlarla ilgilenen insanlar Türkiye'nin yaptıklarını, pozisyonunu, yaklaşımını gayet iyi biliyorlar."



"Halil'in hayalini gerçekleştiriyoruz"



Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ise dünyada savaş değil barışı, çatışma değil uzlaşmayı, sömürge değil eşit ve adil paylaşımı, zulme ve işgale uğramış mazlumların hukuku ve toprak bütünlüğünü savunan, ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda büyüyen ve gelişen Türkiye'nin, dünyadaki sömürgeci ülkeler tarafından hedef tahtasına konulduğunu belirtti.



Türkiye'yi komşularıyla birlikte köleleştirmek isteyen emperyalist güçlerin içeriden ve dışarıdan Türkiye'ye yönelik saldırıya geçtiğini dile getiren Özdal, bu doğrultuda geçen yıl 15 Temmuz'da mazlumların umudu ve hamisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye darbe yapmaya kalkışıldığını anımsattı.



Özdal, hürriyetine ve özgürlüğüne bağlı Müslüman Türk halkının bu alçak kalkışmaya karşı sokaklara döküldüğünü ve direndiğini, bedel ödeyerek büyük bir mücadele örneği gösterdiğini söyledi.



Özdal, "Bugün bu büyük mücadeleye katılan ve vatanını darbecilere karşı savunurken şehit olan Halil Kantarcı kardeşimiz adına yaptırılan yetimhaneyi açmak üzere bir araya geldik.

Halil kardeşimiz yetimlere önem veren ve hep yetimler için bir yetimhane kurmayı hayal eden birisiydi.

Şehadetinin ardından başta bugün aramızda olan Halil'in arkadaşı Adem Özköse kardeşimiz ve diğer dostları ile 9 STK'mızın desteğiyle bugün Halil'in hayalini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Özdal, binanın üçüncü katının Sancaktepe Belediyesi tarafından yaptırıldığını, yetimhanedeki çocukların masraflarının şehidin ağabeyi Murat Kantarcı tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.



Gazeteci-yazar Adem Köse de konuşmasına, "Biz her şeyden önce bir ümmetiz." diyerek başladı.



Köse, "Renklerimiz, dillerimiz farklı olsa da İslam bizi kardeş kılıyor. Halil sadece Türkiye'nin değil, tüm ümmetin şehididir. Bu yetimhane de bunun canlı bir kanıtıdır. Sizlerin hüznü bizim hüznümüz, sizlerin sevinci bizim sevincimizdir. Şunu bilin ki Türk halkı sizleri çok seviyor ve halkımız daima mazlumların yanında olacaktır." dedi.



Konuşmaların ardından Halil Kantarcı'nın yaşamının anlatıldığı video izlendi. Bazı katılımcıların bu sırada gözyaşı döktüğü görüldü.



Program sonunda, 15 Temmuz şehitleri adına plaket takdim edildi.



Yetimhane



Yapımı 8 ay süren ve 800 bin liraya mal olan yetimhanede, 40'ı yatılı 54 yetim kız öğrencinin eğitim faaliyetlerinden yararlanacağı öğrenildi.



Binanın zemin katında, sınıflar, danışma bölümü, ofis ve lavabolar, üst katında kütüphane, bilgisayar odası, meslek edindirme kurslarının düzenleneceği oda ve depo, son katta ise yetimlerin kalacağı yatakhane ve banyolar yer alıyor.



Ayrıca, yetimhane güvenlik görevlilerince koruma altında bulunuyor.