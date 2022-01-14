Sri Lanka'da plastik çöpler, fillerin yaşamını tehdit ediyor

Sri Lanka'da çevreciler ve veterinerler, ülkenin doğusunda açık alanda bulunan atık sahasındaki plastik çöplerin, fillerin ölümüne yol açtığı uyarısında bulundu.

Veteriner Nihal Pushpakumara, ülkenin doğusundaki Ampara bölgesine bağlı Pallakkadu köyündeki açık alanda bulunan atık sahasının saçtığı tehlikeye değindi.

Pushpakumara, bu atık sahasındaki plastik çöpleri tüketen fillerden yaklaşık 20'sinin son 8 yılda yaşamını kaybettiğini söyledi.

Yapılan incelemelerin ölen hayvanların plastik maddeler yuttuklarını ortaya koyduğunu vurgulayan Pushpakumara, doğal yaşam alanları azalan veya kaybolan fillerin acıktıklarında çöplere yöneldiğini anlattı.

Pushpakumara, fillerin plastiklerin yanı sıra keskin nesneler de yuttuklarını ve bu nedenle sindirim sistemlerinin zarar gördüğünü aktardı.

Sağlıklarını kaybeden fillerin yemeden içmeden kesildiğini belirten Pushpakumara, böylelikle ölümlerini hızlandırdıklarına dikkati çekti.

Pushpakumara, şu şekilde 8-9 Ocak'ta 2 filin daha öldüğünü bildirdi.

Önlemler tam anlamıyla alınamadı

Pallakkadu köyünde 2008'de kurulan atık alanına yakınlardaki 9 köyden toplanan atıklar boşaltılıyor ancak geri dönüştürülmüyor.

Sri Lanka hükümeti, 2017'de fillerin plastik yutmasının önüne geçmek için yaban hayatı alanlarında bulunan çöplerin geri dönüştürüleceğini ve çeşitli önlemler alınacağını açıklamıştı. Ancak bu önlemler, tam anlamıyla alınamadı.

Atık sahalarının yakınlarındaki köylerde yaşayanlar, bu çöplere gelen fillerin köylere, bahçelerine, tarım arazilerine de girmesinden şikayetçi.

Sri Lanka'da vahşi filleri yakalamak ağır suçlardan sayılarak ölümle cezalandırılabiliyor.

Ülkede yaklaşık 200 evcilleştirilmiş fil bulunduğu, vahşi doğada ise fil nüfusunun 7 bin 500 olduğu tahmin ediliyor.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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