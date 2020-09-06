Sri Lanka'da petrol tankerinde çıkan yangın dördüncü gününde kontrol altına alındı Sri Lanka'nın doğusunda bir petrol tankerinde 3 Eylül'de çıkan yangını söndürmek üzere Hindistan ve Sri Lanka'dan hareket eden gemiler ile helikopterler çalışma yürütüyor.

Sri Lanka'nın doğusunda bir petrol tankerinde 3 Eylül'de çıkan yangını söndürmek üzere Hindistan ve Sri Lanka'dan hareket eden gemiler ile helikopterler çalışma yürütüyor.

Sri Lanka Donanma Sözcüsü Indika Silva, Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan Hindistan'ın Paradip Limanı'na petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı geminin makine dairesindeki kazanın patlamasıyla çıkan yangının 4. gününde kontrol altına alındığını ancak hala söndürülemediğini açıkladı.

Yangın söndürme çalışmalarına Sri Lanka'dan üç gemi ve 4 deniz römorkörü, Hindistan'dan 6 gemi ve sahil güvenlik uçağı katılıyor.

Donanma yetkilileri, Sri Lanka'nın doğu kıyılarının yaklaşık 40 deniz mili (74 kilometre) açığında bulunan gemide, petrol sızıntısı olmadığını ifade etti.

Yetkililer, gemide sızıntı veya patlama olması durumunda büyük bir ekolojik felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan devlete ait Indian Oil Corporation'ın rafinerisinin bulunduğu Hindistan'ın Paradip Limanı'na ham petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı geminin makine dairesindeki kazanın patlamasıyla yangın çıkmıştı.

Patlamada, mürettebattan bir Filipinli hayatını kaybetmişti, biri yaralanmıştı.

Tankerdeki 18'i Filipinli ve 5'i Yunan 23 kişilik mürettebattan 21'i kurtarılmıştı.

Yangın çıktığı sırada Sri Lanka'nın doğu kıyılarının yaklaşık 38 deniz mili (70 kilometre) açığında bulunan tanker, 20 deniz mili (37 kilometre) sürüklenmiş ancak sonrasında bir deniz römorku tarafından çekilmişti.

Kaynak: AA