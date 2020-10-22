Sri Lanka'da parlamento, Cumhurbaşkanının yetkilerini artıran Anayasa değişikliğini kabul etti

Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın yetkilerini artıran Anayasa değişikliği parlamentoda onaylandı.

Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın yetkilerini artıran Anayasa değişikliği parlamentoda onaylandı.

Cumhurbaşkanı'na bakanları atama ve görevden alma, meclisi feshetme, Seçim Komisyonunu ve Meclis Soruşturma Komisyonlarını atama yetkisi veren değişiklik, parlamentonun 225 üyesinin 156'sının oyuyla kabul edildi.

Meclis, seçildikten 2 yıl 6 ay sonra feshedilebilecek

Yeni değişiklikle Cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri seçildikten 2 yıl 6 ay sonra, görev süresi dolmadan ülkeyi yeniden seçime götürebilecek. Anayasa'nın eski hali, Cumhurbaşkanı'nın 5 yıllık görev süresinin dolmasına 6 aydan daha az süre kala Parlamentoyu feshetmesini yasaklıyordu.

- Meclis komisyoları Cumhurbaşkanınca atanacak

Değişiklik, mecliste kamu yönetimi, emniyet, insan hakları, rüşvet ve yolsuzluk komisyonları kurulması konusunda Cumhurbaşkanı'nı yetkili kılıyor.

Bu komisyonlar daha önce milletvekilleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Anayasa Konseyi tarafından görevlendiriliyordu. Yeni düzenlemeyle Anayasa Konseyi'nin yerini Meclis Konseyi alırken, Cumhurbaşkanı'nın buradan çıkacak tavsiye kararlarını uygulama zorunluluğu bulunmuyor.

Çift vatandaşlığa sahip olanların siyasete girmesinin yolu açılıyor

Öte yandan değişiklikler kapsamında çift vatandaşlığa sahip olanların siyasete girmesini engeleyen Anayasal düzenleme de kaldırıldı. Söz konusu değişikliğin Rajapaksa'nın ABD vatandaşı olan kardeşinin parlamentoya girebilmesi için düzenlemeye eklendiği iddia edildi.

Rajapaksa'nın kendisi, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ABD vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Siyasi gözlemciler, değişikliklerin Rajapaksa'nın ve ailesinin ülke siyasetindeki gücünü artıracağı yorumunu yapıyor. Rajapaksa'nın ağabeyi eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa halen Başbakanlık, bir ağabeyi ve 2 yeğeni de bakanlık görevini yürütüyor.

Sri Lanka'da 5 Ağustos'ta yapılan parlamento seçimlerinde Mahinda Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Halk Cephesi Partisi (SLPP) parlamentodaki 225 sandalyeden 145'ini elde ederek kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin