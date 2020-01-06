Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı
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Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, yolcu otobüsünün uçurumu yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

06.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:06
Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı

ülkesi 'da, yolcu otobüsünün uçurumu yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Sri Lanka polisinden yapıla açıklamada, başkent Kolombo'nun 250 kilometre doğusundaki Madulsima kentinde, çay tarımı yapılan engebeli bölgede kamuya ait bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Sri Lanka devlet televizyonu ise ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA
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