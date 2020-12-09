Sri Lanka'da Müslümanlar, Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması zorunluluğunu protesto etti
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Sri Lanka'da Müslümanlar, Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması zorunluluğunu protesto etti

09.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:14
Sri Lanka'da Müslümanlar, Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması zorunluluğunu protesto etti

Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cenazelerinin zorunlu olarak yakılması uygulaması, ülkedeki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cenazelerinin zorunlu olarak yakılması uygulaması, ülkedeki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

StraitTimes'ın haberine göre, Sri Lanka'da Müslüman aileler, bu uygulamayı, akrabalarının cenazelerini almayarak protesto etti.

Sri Lankalı bir sağlık görevlisi, Müslüman ailelerin cenazelerini İslam'a uygun biçimde defnetmek istediklerini ve bu nedenle yaklaşık 10 gündür 19 cesedin sahipsiz olarak morgda beklediğini açıkladı.

Sri Lanka'da nisan ayında Kovid-19 kaynaklı ölümlerde cesetlerin yakılması zorunluluğu Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Eastern Eye sitesinin haberinde de ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 19 Müslümanın cenazesinin yakılmasına karşı yapılan itirazların reddedildiği belirtildi.

Sri Lanka polisi 5 cenazenin bugün yakıldığını aktardı.

Sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar Müslümanların cenazelerinin yakılmasına ilişkin 12 dilekçeyle Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletti. Ancak Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti.

Birleşmiş Milletler'in Colombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'ya gönderdiği mektupta, Sri Lanka hükümetini Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye çağırdı.

Sri Lanka Müslüman Konseyi de ülkede Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybeden kişilerin çoğunlukla Müslüman olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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