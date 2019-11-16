Sri Lanka'da Müslüman seçmenleri taşıyan otobüse saldırı

16.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:16

Sri Lanka'da genel seçimlerin olduğu Cumartesi günü, ülkenin kuzeyinde oy kullanmaya giden Müslümanları taşıyan bir otobüse silah ve taşlarla saldırı düzenlendi.

Müslüman seçmenleri taşıyan otobüse silahlarla ve taşlarla saldırıldığı, otobüsün yolunun yanan tekerleklerle kesildiği belirtilirken, Sri Lanka Seçim Şiddeti İzleme Merkezi Sözcüsü Manjula Gajanayake, seçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve polisin söz konusu saldırıyı incelediğini söyledi.

Kaynak: DHA