Sri Lanka'da meclisin feshinin iptaline yönelik talepler reddedildi
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Sri Lanka'da meclisin feshinin iptaline yönelik talepler reddedildi

Sri Lanka'da Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın parlamentoyu fesih kararının iptalini talep eden şikayetleri reddetti.

Sri Lanka'da meclisin feshinin iptaline yönelik talepler reddedildi
02.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:33

Sri Lanka'da Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın parlamentoyu fesih kararının iptalini talep eden şikayetleri reddetti.

Yüksek Mahkeme, ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partilerinin Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın 2 Mart'ta parlamentoyu feshettiği kararının iptali yönündeki talepleri inceledi.

Mahkeme, incelemenin ardından nedenini belirtmeksizin, Rajapaksa'nın parlamentoyu fesih kararının iptali yönündeki talepleri reddetti.

Mahkemenin kararı, 25 Nisan'da düzenlenmesi gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Haziran'a ertelenen genel seçimlerin tekrar ertelenmesine yol açabilir.

Genel seçimler 20 Haziran'a ertelenmişti

Sri Lanka Seçim Komisyonunu temsil eden avukat Saliya Peiris, 20 Mayıs'ta Yüksek Mahkemeye genel seçimlerin, sağlık yetkililerin koşulların güvenli olduğunu ilan etmesinden 10 hafta sonra yapılabileceğini bildirmişti.

Ülkede bazı eski milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları, seçim komisyonunun, genel seçimin 20 Haziran'da yapılması kararının temel hakları ihlal ettiği gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye şikayette bulunmuştu.

Sri Lanka'da genel seçimlerin aslında 25 Nisan'da yapılması planlanıyordu ancak Seçim Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu tarihi 20 Haziran'a ertelemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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