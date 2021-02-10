Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların defnedilmesine izin verilecek
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Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların defnedilmesine izin verilecek

10.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:33
Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların defnedilmesine izin verilecek

Sri Lanka, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden Müslümanların cenazelerinin defnedilmesine izin verdi.

Sri Lanka, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden Müslümanların cenazelerinin defnedilmesine izin verdi.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan yaşamını yitiren Müslümanların gömülmelerine izin verileceğini belirtti.

Müslüman milletvekili Rishard Bathiudeen, virüs nedeniyle ölen birçok kişinin cesedinin bu zamana kadar yakıldığını hatırlatarak, karardan memnun olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler, Sri Lanka'yı Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesetlerinin yakılması uygulamasını durdurmaya çağırmıştı.

20 günlük bebeğin cenazesi yakıldı

Sri Lanka'da geçen sene mart ayında alınan kararın ardından aralarında 20 günlük bir bebeğin de olduğu 100'den fazla Müslüman'ın cesedi ailelerine teslim edilmeyerek yakılmıştı.

Uygulamaya tepki gösteren Müslümanların açtığı dava, Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sağlık Bakanlığı, cesetlerden yer altı sularına virüs bulaşabileceğini iddia ederek uygulamayı savunmuş fakat Dünya Sağlık Örgütü böyle bir tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

Halkın çoğunluğu Budist olan Sri Lanka'da, nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu Müslümanlar ve yüzde 7'sini Hristiyanlar oluşturuyor. Ülkede, şimdiye kadar 65 binden fazla Kovid-19 vakası ve 283 ölüm kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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