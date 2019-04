Sri Lanka'da Kilisedeki Patlama Anı Kamerada

– Avustralya'nın Sidney kentindeki bir tren istasyonunda bir saldırgan polisi arkadan bıçakladı. Güvenlik kamerasınca an be an kaydedilen saldırı sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Sidney tren istasyonunda gerçekleşen olayda, kimliği açıklanmayan bir saldırgan, bir tren istasyonunda 30 yaşındaki polis memuru Constable Hayden Edwards'a arkadan yaklaşarak onu sırtından bıçakladı. Saldırganın olayın ardından tren raylarına atladığı ve bu esnada polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Polis saldırganı etkisiz hale getirmek için biber gazı kullanırken, Cumartesi günü polisin yaptığı basın açıklamasında, hastaneye kaldırılan Edwards'ın sırtında altı santimetre derinliğinde bir bıçak yarası olduğu fakat durumunun iyi olduğu açıklandı. Polis ayrıca, 50 yaşında olduğu belirtilen saldırganın ağır yaralama, tehlikeli silah taşıma ve kullanma suçlarından gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının 30 santimetre uzunluğundaki bir bıçakla yapıldığı açıklandı.

Kaynak: DHA