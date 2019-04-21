Sri Lanka'da Kilise ve Otellerde Patlamalar: En Az 137 Ölü

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan en az altı patlamada 137'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Patlamalar Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında 3 kilisede ve başkent Colombo'da da 3 otelde meydana geldi. Colombo'da The Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otelleri hedef alındı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Negombo kentindeki St Sebastian's Kilisesi'nin tavanının bir kısmının çöktüğü görülüyor.

Reuters'a konuşan bir polis, sadece burada 50'den fazla kişinin öldüğünü belirtti. Batticaloa'daki sağlık görevlileri de en az 27 ölü olduğunu söyledi.

Sri Lanka medyası ölenler arasında yabancı turistlerin de bulunabileceğini bildirdi. Bir güvenlik yetkilisinin Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamaya göre en az 9 turist hayatını kaybetti.

Başkentte, Başbakanlık Ofisi yakınlarında bulunan Cinnamon Grand otelinden bir yetkili de otelin restoranında patlama meydana geldiğini, en az 1 kişinin öldüğünü söyledi.



Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisen halktan sakin kalmalarını ve incelemeyi yürüten güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istedi.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Ülkeye geri dönen IŞİD militanlarının güvenlik tehdidi oluşturabileceği endişesi dile getiriliyordu.

Çoğunluğu Budist olan ülkede Müslümanlar ile Budistler arasında da zaman zaman gerilimler yaşanıyor. Ülkede geçen yıl Budistlerin camii ve Müslümanların iş yerlerini hedef alan saldırıları ardından bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sri Lanka 1983'ten 2009'a kadar iç savaş halindeydi. Sri Lanka ordusu ve Tamil Kaplanları arasındaki çatışmalar, bağımsızlık isteyen Tamil Kaplanları'nın yenilgisiyle sona ermişti.