Sri Lanka'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 46 yaralı

Sri Lanka'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 46 yaralı

Sri Lanka'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.

24.10.2019 17:58
Sri Lanka'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 46 yaralı

Sri Lanka'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Kolombo-Batticaloa yolunda iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpıştığını kaydetti.

Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, 46 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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