Sri Lanka'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 46 yaralı
Sri Lanka'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.
Sri Lanka'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Kolombo-Batticaloa yolunda iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpıştığını kaydetti.
Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, 46 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.