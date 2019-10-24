Sri Lanka'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 46 yaralı

24.10.2019 17:58

Sri Lanka'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Kolombo-Batticaloa yolunda iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpıştığını kaydetti.

Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, 46 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA