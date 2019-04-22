Sri Lanka'da Hristiyanları Hedef Alan Terör Saldırılarında Ölü Sayısı 290'a Yükseldi

Sri Lanka'da 2 kilise ve 4 oteli hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 290'a ulaştı. Polis Sözcüsü Ruwan Gunaserkera en az 500 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Başkent Kolombo'da saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda güvenlik güçleri kimlikleri açıklanmayan 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Euronews.com'da Görüntüle