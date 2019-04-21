Sri Lanka'da Havalimanı Yakınındaki Şüpheli Paketten Bomba Çıktı

– Sri Lanka'da havalimanı yakınında tespit edilen paketten bomba çıktı. Bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Sri Lanka güvenlik kuvvetleri, Negombo şehrinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı yakınında bir şüpheli paket fark etti. Bomba imha uzmanlarının incelediği pakette bomba olduğu anlaşıldı. Bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Gihan Seneviratne, el yapımı patlayıcının Aadiambalama yolu üzerinde tespit edilip, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Kaynak: DHA