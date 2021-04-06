Sri Lanka'da güzellik yarışmasında sahnede kavga çıktı
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Sri Lanka'da güzellik yarışmasında sahnede kavga çıktı

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Sri Lanka'da güzellik yarışmasında sahnede kavga çıktı

Sri Lanka'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında birincilik ödülünü kazanan Pushpika de Silva sahnede yaşanan arbedede başından yaralandı.

Sri Lanka'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında birincilik ödülünü kazanan Pushpika de Silva sahnede yaşanan arbedede başından yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka'nın en büyük güzellik yarışmasında, Silva'nın güzellik kraliçesi seçildiğinin anons edilmesinin ardından sahnede kavga çıktı.

Törende, 2019 güzeli Caroline Jurie, "Mrs Sri Lanka" unvanı kazanarak taca sahip olan Silva'nın boşanmış olduğunu iddia ederek tacı ele geçirdi.

Eski güzel Jurie, dinleyicilere, boşanmış kadınlara taç verilmesinin kurallara aykırı olduğunu söyleyerek tacı ikinci güzele verdi.

Yarışma organizatörleri, Silva'nın eşinden ayrıldığını ancak henüz boşanmadığını açıklayarak yaşananlardan ötürü özür diledi ve Silva'ya tacını iade etti.

Facebook üzerinden yapılan bir paylaşımda, yaşanan arbededen etkilendiği söylenilen güzellik kraliçesinin kafa travması geçirdiği bildirildi.

Davranışının utanç verici olduğu ifade edilen Jurie hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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