Sri Lanka'da genel seçimler planladığı gibi 20 Haziran'da yapılmayabilir Sri Lanka'da genel seçimlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlandığı gibi 20 Haziran'da düzenlenmesinin mümkün olmayabileceği bildirildi.

Sri Lanka'da genel seçimlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlandığı gibi 20 Haziran'da düzenlenmesinin mümkün olmayabileceği bildirildi.

Sri Lanka Seçim Komisyonunu temsil eden avukat Saliya Peiris, Yüksek Mahkemeye genel seçimlerin, sağlık yetkililerin koşulların güvenli olduğunu ilan etmesinden 10 hafta sonra yapılabileceğini bildirdi.

Ülkede bazı eski milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları, komisyonun genel seçimin 20 Haziran'da yapılması kararının temel hakları ihlal ettiği gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye şikayette bulunmuştu.

Sri Lanka'da genel seçimlerin aslında 25 Nisan'da yapılması planlanıyordu ancak Seçim Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu tarihi 20 Haziran'a ertelemişti.

Peiris, 20 Haziran tarihinin, Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağının bu ay sonuna doğru kaldırılacağı beklentisiyle belirlendiğini de kaydetti.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, martta parlamentoyu feshederek seçimlerin 25 Nisan'da yapılacağını duyurmuştu.

Ülkede 1027 kişide Kovid-19 görülürken, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA