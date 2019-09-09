Sri Lanka'da geçit töreninde ürken filler kalabalığa daldı: 17 yaralı
Sri Lanka'nın başkenti Sri Jayawardenapura-Kotte'de düzenlenen geleneksel Kotte geçit töreninde kalabalığa doğru koşan iki fil 17 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
09.09.2019 20:00
Sri Lanka'nın başkenti Sri Jayawardenapura-Kotte'de düzenlenen geleneksel Kotte geçit töreninde kalabalığa doğru koşan iki fil 17 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Sri Lanka'da yerel medyaya göre geçit töreninde ürken filler kabalıktan kaçarken önüne çıkan insanları ezdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com