Sri Lanka'da feribot battı, en az 6 kişi öldü - Haberler
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Sri Lanka'da feribot battı, en az 6 kişi öldü

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Sri Lanka'da feribot battı, en az 6 kişi öldü

Sri Lanka'nın doğusunda bir feribotun alabora olması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka'nın doğusunda bir feribotun alabora olması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Donanma sözcüsü Indika de Silva, Kurinchakeni bölgesinden ülkenin kuzeyindeki Kinniya kıyılarına seyahat eden feribotun alabora olduğunu açıkladı.

Silva, feribottan 12 kişinin kurtarıldığını, en az 6 kişinin öldüğünü aktardı.

Feribottaki toplam kişi sayısının henüz belli olmadığı bilgisi paylaşıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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