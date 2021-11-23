Sri Lanka'da feribot battı, en az 6 kişi öldü
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Sri Lanka'nın doğusunda bir feribotun alabora olması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Sri Lanka'nın doğusunda bir feribotun alabora olması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Donanma sözcüsü Indika de Silva, Kurinchakeni bölgesinden ülkenin kuzeyindeki Kinniya kıyılarına seyahat eden feribotun alabora olduğunu açıkladı.
Silva, feribottan 12 kişinin kurtarıldığını, en az 6 kişinin öldüğünü aktardı.
Feribottaki toplam kişi sayısının henüz belli olmadığı bilgisi paylaşıldı.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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