Sri Lanka'da eski bakan kefaletle serbest bırakıldı

24.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:36

Sri Lanka'da 2016'da bir gencin ağır yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası nedeniyle geçen hafta gözaltına alınan eski bakanlardan Patali Champika Ranawaka kefaletle serbest bırakıldı.

Başkent Kolombo'daki mahkeme, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'dan önceki hükümette Şehircilik Bakanlığı görevini yürüten Ranawaka'nın kefaletle serbest bırakılmasına ve ayda bir kez polise bildirimde bulunmasına hükmetti.

Mahkeme kararında ayrıca eski bakana görgü tanıklarına etki etmeye çalışmaktan kaçınması talimatında bulunuldu.

Başsavcılık sözcüsü Nishara Jayarate, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ranawaka'nın, trafikte acele ve ihmalkar davranarak ölümcül yaralanmaya sebep olduğu ve kazanın ardından sürücü değiştirerek kazayı yapan kendisi olduğu halde başkasını suçu üstlenmeye yönelttiği şüphesiyle gözaltına alındığını belirtmişti.



Ranawaka, kaza esnasında araçta olmadığını savunmuş ve kazayla ilgili davada, şoförüne verilen para cezasıyla uzlaşmaya varıldığını ancak yeni hükümetin, "siyasi intikam için davayı yeniden açtığını" söylemişti.



Diğer yandan, dün Kolombo'da toplanan yaklaşık 200 muhalefet milletvekili ve destekçisi, taşıdıkları meşale ve mumlarla, geçen hafta soruşturulmak üzere başsavcının talimatıyla gözaltına alınan Ranawaka'nın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA