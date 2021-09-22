Sri Lanka'da cezaevi bakanına mahkumları tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı - Haberler
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Sri Lanka'da cezaevi bakanına mahkumları tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Sri Lanka'da cezaevi bakanına mahkumları tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı

Sri Lanka'da Cezaevi Yönetimi ve Mahkumların Rehabilitasyonundan sorumlu Devlet Bakanı Lohan Ratwatte hakkında iki mahkumu tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Sri Lanka'da Cezaevi Yönetimi ve Mahkumların Rehabilitasyonundan sorumlu Devlet Bakanı Lohan Ratwatte hakkında iki mahkumu tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Hükümet Sözcüsü Dullas Alahapperuma, yaptığı açıklamada, Ratwatte hakkında Tamil etnik grubundan iki mahkumu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Tamil azınlık milletvekili Gajen Ponnambalam, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ratwatte'in, Anuradhapura'daki hapishanede Tamil mahkumlarını yanına çağırdığını belirterek, iki mahkumu önünde diz çöktürttüğünü ve onları öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Ratwatte, hakkındaki tehdit suçlanmalarının ardından halkın tepkisi üzerine istifasını sundu.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek, TamilKaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta, iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sri Lanka'da cezaevi bakanına mahkumları tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı - Haberler
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